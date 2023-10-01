Zafer yine müteahhidin oldu. Gelmeyen yolcular için ödenen para 60 milyon euroyu buldu

Yapım maliyeti 50 milyon euroyu bulan Zafer Havalimanı müteahhide para kazandırmaya devam ediyor. Tutmayan yolcu garantisi nedeniyle havalimanını işlete müteahhide ödenen para 60 milyon euroya dayandı.

Zafer yine müteahhidin oldu. Gelmeyen yolcular için ödenen para 60 milyon euroyu buldu

Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanlarından biri olan Zafer Havalimanı’nda plansızlığın yol açtığı sorunlar ağustos ayında da devam etti. Hizmete açıldığı 2012 yılı itibarıyla hiçbir ay garanti edilen yolcu sayısına ulaşamayan havalimanında gelenek, Ağustos 2023’te de bozulmadı. Zafer’de, ağustos ayında da garanti edilen yolcu sayısı tutturulamadı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hizmet veren Zafer Havalimanı’na 2023 yılı için 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verildi.

Yapım maliyeti 50 milyon avro olan havalimanında gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle müteahhide 2012-2022 döneminde ödenen toplam para 59,6 milyon avroya ulaştı. Havalimanının devlete devredileceği 2044 yılına kadar müteahhide ödenmesi öngörülen garanti tutarı ise 208 milyon avro olarak hesaplandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, 2023 yılının ocak ayında Zafer Havalimanı’nı 3 bin 825, şubat ayında 4 bin 83, mart ayında 5 bin 167, nisan ayında ise 4 bin 710 yolcu kullandı.

Havalimanının mayıs ayı yolcu sayısı ise kayıtlara 5 bin 9 olarak geçti. Haziran ayında havalimanını 9 bin 866 yolcu kullanırken temmuz ve ağustos aylarındaki yolcu sayıları 15 bin 116 ve 14 bin 874 olarak sıralandı. Ağustos’ta Zafer’i kullanan 14 bin 874 yolcunun 4 bin 215’inin iç hat, 10 bin 569’unun ise dış hat yolcusu olduğu bildirildi.

Toplam 878 bin 488 yolcu garanti edilen Ocak-Ağustos döneminde havalimanını yalnızca 62 bin 650 yolcu kullanırken yolcu garantisinde yüzde 93’lük sapma kaydedildi.

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