Zafer yine yandaşın oldu. Gelmeyen 720 bin 911 yolcunun parası Hazine’den çıkacak

1 milyon yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’nı bu yılın yedi ayında yalnızca 47 bin 766 yolcu kullandı. Yolcu garantisinde yüzde 94’lük sapma yaşandı.

Zafer yine yandaşın oldu. Gelmeyen 720 bin 911 yolcunun parası Hazine’den çıkacak

Türkiye’nin Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı’nın yolcu istatistikleri, plansızlığın yarattığı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Açılış yılı 2012 itibarıyla gerçekleşmeyen yolcu garantileri ile gündemden düşmeyen havalimanı, bu yıl da yine garanti edilen uçuş sayısını tutturamadı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı’nı, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yalnızca 47 bin 766 yolcu kullandı. Oysa söz konusu havalimanına yılın ilk yedi ayı için 768 bin 677 yolcu garantisi verilmişti.

Havalimanındaki yolcu garantisi sapma oranı yüzde 94 olarak hesaplandı. Zafer Havalimanı’na yıl boyunca verilen garanti yolcu sayısı ise 1 milyon 317 bin 733.

Zafer Havalimanı 50 milyon avroya mal edilmişti. 2012-2022 yıllarında IC ICTAŞ’a yapılan garanti ödemesi tutarı 59 milyon 676 avro olarak gerçekleşmişti. Kamuya 2044 yılında devredilecek havalimanı için şirkete ödenecek toplam garanti tutarının ise 208 milyon avro olması öngörülmüştü.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Kandil ve Asos'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz Güncel
Kandil ve Asos'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz
Migros dev firmanın mağazalarını devralıyor. 26 şubesi vardı Ekonomi
Migros dev firmanın mağazalarını devralıyor. 26 şubesi vardı
Çin Japonya’dan gelen deniz ürünlerini yasakladı Dünya
Çin Japonya’dan gelen deniz ürünlerini yasakladı
21 yaşında 52 milyon Euro'ya imza attı Spor
21 yaşında 52 milyon Euro'ya imza attı
Akrabasını vurup polisten kaçarken intihar etti: 2 ölü Güncel
Akrabasını vurup polisten kaçarken intihar etti: 2 ölü
Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' açıklaması Magazin
Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' açıklaması
Eve yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veriyorlar. Gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullanıyorlar Güncel
Eve yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veriyorlar. Gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullanıyorlar