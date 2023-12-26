İşte bağışıklığı çelik gibi yapan besin. Faydası saymakla bitmiyor

Arı ekmeği, son zamanlarda popülerliği artan bir besin olarak karşımıza çıktı. Doğal olarak üretilen arı ekmeği, vitamin, mineral ve protein bakımından çok zengin olduğu biliniyor.

Bu besin, bağışıklığı kuvvetlendirir, anemiye iyi gelir ve sindirimi düzenlediği bildirildi.

Arı ekmeğinin sağlık için pek çok yararı olduğu ifade edildi.

İŞTE ARI EKMEĞİNİN FAYDALARI…

-Arı ekmeği, antioksidan, antimikrobiyal, antiseptik ve mikrop öldürücü gibi özelliklere sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, kan basıncı ve kolesterol seviyelerini dengeler, zihinsel aktiviteyi arttırır, hücre yenilenmesini sağlar ve cilt sağlığını korur.

-Doğal olarak üretilen arı ekmeği, vitamin, mineral ve protein bakımından çok zengin olduğu ifade edildi.

-Karaciğer, bağırsak, kan ve sinir sistemi gibi vücudun önemli organ ve sistemlerini korur ve iyileştirir.

-Ayrıca ruh halini ve cinsel performansı da olumlu yönde etkiler. Arı ekmeği, polenden farklı olarak kolayca sindirilebilir ve vücuda hızla emilir.

-Arı ekmeği, yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir ve menopoz belirtilerini azaltır. Arı ekmeği, laktik asit, protein, K vitamini, B vitamini ve asetilkolin gibi vücut için gerekli maddeleri yüksek oranda içerir. Arı ekmeği, çocukların büyüme ve gelişmesine de katkıda bulunur.

ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Arı ekmeği hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun olduğu biliniyor. Arı ekmeğini yetişkinler 6 - 12 adet, çocuklar ise 3 - 6 adet olacak şekilde doğrudan çiğneyerek ya da tercihlerine göre süt, yoğurt, meyve suyu gibi gıdalar ile karıştırarak tüketebilir.