Zakkum bitkisi neye iyi geliyor?

Akrep ve arı sokmasına iyi gelen zakkum bitkisinin faydaları dikkat çekti. Zakkum bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

Zakkum bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Akrep ve arı sokmasına iyi gelen zakkum bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zakkum bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

ZAKKUM BİTKİSİ NEDİR?

Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca hemen hemen her yerde yeti şen; yurdumuzda Batı ve Güney Anadolu'da dere yataklarında bulunan bir bitkidir. Boyu 5 metre kadar uzar. Kış aylarında yapraklarını dökmez. Sık dallıdır. Çiçekleri pembedir. Meyveleri kapsül şeklindedir. Zehirlidir.

Yapraklarında reçine, tanen, glikoz, C vitamini ve oleandrin adında bir glikozit vardır. Kabukları ve tohumlarında da etkili maddeler vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir.

ZAKKUM BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Haricen kullanıldığı takdirde adale ağrılarını giderir.

-Akrep ve arı sokmasında faydalıdır.

-Düşük dozlarda kullanılacak olursa kalbi kuvvetlendirir.

-Bol miktarda idrar söktürür.

-Vücutta biriken suyu boşaltır.

-Antibakteriyel ve mantar karşıtı özellikleri vardır.

-Yapraklarının su içerisinde kaynatılması ile hazırlanana karışım cilde iyi gelebilir.

-Sinek ve böcek ısırıklarına iyi gelebilir.

-Yapraklarından oluşturulan püre hemoroide iyi gelebilir.

-Yaprakları ile hazırlanan toz epilepsiye iyi gelebilir.

-Yaprakları ve çiçeği ile hazırlanan su kulak ağrılarına iyi gelebilir.

-Egzamaya karşı kullanılabilir.

ZAKKUM BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

60 yılı aşkın süredir üzerinde araştırma yapılan bitkinin birçok kullanım alanı vardır. Bunlardan öne çıkanlar dekorasyon ve şifa alanında olan kullanımlardır. Tarih boyunca birçok yerde zakkum bitkisi kendisini gösterir. Hatta bazı dini kitaplarda bile yer alan bitkinin üzerinde yapılan araştırmalar hakkında birçok bilgi bulunur.

Zakkum hem renkleri hem de çiçeklerinin formları ile göz zevkini okşayan bir bitki olduğundan tasarımcıların dikkatini çeker. 18. ile 20. yüzyıl aralığında birçok sanat eserinde kullanılan tasarımlar porselenlerde de yerini alır. 20. yüzyıl başlarında ünlü bir Avrupa porselen firması bitkinin yapraklarını referans alarak bir fincan tasarlar. O dönem çok beğenilen tasarımlar arasında yer alan fincanın tabağı da yaprak formunu yansıtır.

Aynı dönemde firma; soyut olarak bitkiyi temsil eden ikinci bir tasarım daha üretir. Çok beğenilen bu iki model günümüzde çok kıymetli koleksiyon parçaları olarak sınırlı sayıda bulunur. Koleksiyoncular tarafından özenle saklanır. Zakkum çiçeği ve yaprağından elde edilen ekstraktların şifa amaçlı kullanımları eski çağlardan beri bilinir. Çiçeklerden ve yapraklardan özel işlemlerle elde edilen ekstraktlar doğru miktarda uygun maddelerle karıştırılarak kullanıldığında yaraları iyileştirir. Haricen kullanılan ve ciltteki yaraları iyileştiren bitki üzerinde yıllardır birçok araştırma yapılır. Ciltteki yaraların iyileşmesini kolajen üretimini hızlandırarak gerçekleştirdiği bilim insanları tarafından keşfedilmiştir. Antioksidan etkiye sahip bitki aslında çok faydalı olabilir. Ancak kullanımını ve hazırlamasını bilmeyen ellerde zehirli bir madde haline dönüşür. Doz ayarlamasının iyi yapılması gerektiği için, şifa veren ilaç hazırlama işlemi sadece bilimsel laboratuvarlarda yapılmalıdır. Haricen kullanıldığında bazı cilt hastalıklarını da iyileştirdiği gözlemlenmiş olan bitkinin idrar söktürücü olduğu bilinir. Dahilen kullanımlarda ürolojik ve kardiyolojik hastalıkların bazılarının tedavisinde de kullanıldığı alanlar vardır.

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