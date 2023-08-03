Zamlar fırtına değil tufan gibi gelecek

TÜİK tüketici enflasyonuyla birlikte üretici enflasyonunu da açıkladı. Fiyatlar, yıllık yüzde 44,50, aylık ise yüzde 8,23 arttı. Bunun adı da zam demek...

KAYNAK: AA
Zamlar fırtına değil tufan gibi gelecek

ZAMLAR FIRTINA DEĞİL TUFAN GİBİ GELECEK

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi ile birlikte Temmuz ayı Üretici Fiyat enflasyonu da büyük artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 44,50, aylık yüzde 8,23 artış gösterdi.

2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 arttı. Bu rakamlar gösterdi ki, yaz aylarının ortasında bu kadar artış gösteren üretici enflasyonu önümüzdeki aylar her şeye zam olarak yansıyacak. Kısacası zamlar yağmur değil dolu gibi yağacak.

İTO'NUN ENFLASYON RAPORU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,84, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 63,76 artış kaydettiğini açıklamıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarmıştı. Şimdiden TÜFE yıllık yüzde 47,83'e çıktı. Anlaşılan o ki TÜFE, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisine ilk aydan yaklaşmaya başladı. Şimdiden merak ediliyor. Üretici Fiyat Endeksi rakamlarına göre Merkez Bankası enflasyon beklentisini tutturabilecek mi?

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