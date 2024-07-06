Zamlı fiyatlar mutfak tüpüne de yansıdı! İşte yeni ücretleri...

Kaynak: Haber Merkezi
Zamlı fiyatlar mutfak tüpüne de yansıdı! İşte yeni ücretleri...

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar neticesinde, mutfak tüplerine yönelik fiyat artışları vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Son dönemde ÖTV artışları derken, vatandaşın bütçesini daha da zorlayacak bir gelişme yaşandı. Tüp gaz fiyatlarına zam yapıldı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden halk için bu durum, yaşanan sıkıntıları daha da artıran bir etken oldu. Güncellenen tüp gaz fiyatları, halk arasında yoğun bir merak uyandırırken, konu hızla gündemin odağına yerleşti. İşte yeni fiyat listesi ve zammın ayrıntıları...

GÜNCEL TÜP FİYATLARI

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Türkiye'nin önde gelen tüpgaz markalarından Aygaz, güncel tüpgaz fiyat listesini açıkladı. Listeye göre, Aygaz'ın 2 kilogramlık mini ev tüpünün fiyatı 188 Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıca, hem 12 kilogramlık tombul hem de valfli uzun ev tüplerinin fiyatı eşit olarak 801 Türk Lirası olarak duyuruldu.

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İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz, piyasadaki güncel tüpgaz fiyatlarını açıkladı. Firma tarafından yapılan duyuruya göre, 2 kilogramlık gri piknik tüpünün fiyatı 148 Türk Lirası olarak belirlendi. Ev kullanımı için tercih edilen 12 kilogramlık tüpün fiyatı ise 749 Türk Lirası olarak güncellendi.

Ticari amaçla kullanılan 24 kilogramlık tüpün fiyatı 1497,50 Türk Lirası, sanayi sektöründe kullanım için uygun olan 45 kilogramlık tüpün fiyatı ise 2770,50 Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıca, İpragaz'ın 45 kilogramlık propan tüpünün fiyatı da 3026,50 Türk Lirası olarak açıklandı.

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz, çeşitli tüpgaz ürünlerinin yeni fiyatlarını açıkladı. Şirketin 2 kilogramlık gri piknik tüpünün fiyatı 148 Türk Lirası olarak belirlenirken, 12 kilogramlık ev tipi tüp için belirlenen fiyat 749 Türk Lirası oldu. Ticari kullanıma yönelik 24 kilogramlık tüpler 1497,50 Türk Lirası, sanayi tipi 45 kilogramlık tüpler ise 2770,50 Türk Lirası olarak tüketicilere sunulacak. Ayrıca, 45 kilogramlık propan tüpün fiyatı 3026,50 Türk Lirası olarak güncellendi.

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