Kızartma yaparken yağ sıçramasını bitiren en etkili yöntem. Evde yağ kokusu bile olmuyor

KIZARTMA YAPARKEN YAĞ SIÇRAMASINI BİTİRECEK YÖNTEM

Kızartma yaparken karşılaşılan yağ sıçraması sorununu önlemek ve mutfağınızı temiz tutmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Kuru Tencere veya Tava Kullanın: Kızartma yapacağınız tencere veya tava tamamen kuru olmalıdır. Su, yağın sıçramasına neden olur. Tencerenizi veya tavanızı yeni yıkadıysanız, bir kağıt havlu ile iyice kurulayın.

2. Derin Tencere veya Tava Seçin: Yağın sıçramasını önlemek için derin bir tencere veya kızartma tavası kullanın. Derin tencerelerde yağ sıçramaları etrafa yayılmaz ve mutfağınız temiz kalır.

3. Yağın Sıcaklığını Kontrol Edin: Kızartma yağı yaklaşık 180 derece olmalıdır. Sıcaklığı ölçmek için bir termometre kullanabilirsiniz. Termometreniz yoksa, bir ekmek parçası veya sarımsak, tuz gibi malzemelerle yağı test edebilirsiniz. Yağ çok köpürürse, sıcaklığın fazla yüksek olduğunu ve biraz soğuması gerektiğini anlarınız.

4. Duman Tütmesini Önleyin: Yağın duman çıkarmamasına özen gösterin. Eğer yağ tütmeye başlarsa, bu yağın yanmış olduğunu ve yiyeceklerin lezzetsiz olacağını gösterir.