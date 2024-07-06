Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur kaza yaptı

Kocaeli, Kandıra ilçesinde yaşanan trafik kazasında, ünlü internet fenomenleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in de içinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, D-605 karayolu Karasakallar bölgesinde gerçekleşti, C.E. kontrolündeki 54 AY 884 plakalı araç ile Zelal Işıl Özdemir'in kullandığı 34 KHR 023 plakalı araç çarpıştı.

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Meydana gelen çarpışma sonucunda, 54 AY 884 plakalı araçta bulunan 2 kişi ile birlikte Zelal Işıl Özdemir ve Enes Batur yaralandı.

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Kazanın bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralıları derhal hastaneye nakletti.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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