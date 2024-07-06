Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur kaza yaptı

Olay, D-605 karayolu Karasakallar bölgesinde gerçekleşti, C.E. kontrolündeki 54 AY 884 plakalı araç ile Zelal Işıl Özdemir'in kullandığı 34 KHR 023 plakalı araç çarpıştı.
Meydana gelen çarpışma sonucunda, 54 AY 884 plakalı araçta bulunan 2 kişi ile birlikte Zelal Işıl Özdemir ve Enes Batur yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralıları derhal hastaneye nakletti.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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