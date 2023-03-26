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Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması. Galatasaray taraftarından tepki

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Zaniolo İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Galatasaray'daki geleceğine kadar önemli konulara değinen Zaniolo'nun sözleri taraftarı kızdırdı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:21
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Zaniolo: 5 yıl kalamam

Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması. Galatasaray taraftarından tepki
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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcunun, sezon sonunda sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soru üzerine verdiği cevap Galatasaray taraftarını üzdü.

Zaniolo "Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kimse geleceği bilemez ama Türkiye'de şampiyonluk yaşamak ve İtalya Milli Takım kadrosuna yeniden dönmek istiyorum" dedi.

Yıldız futbolcu Roma'da geçirdiği çalkantılı günler hakkında ise "Roma kulübü beni sadece para kazanma aracı olarak gördü. Roma'da kadro dışı kaldım ve bazı taraftarlar öfkesini benden çıkardı. Bazıları arabayla beni kovaladı, bazıları evime geldi. Taraftarlar çok kızgındı" ifadelerini kullandı.

İtalyan gazetesinde Juventus'un Zaniolo'yu takipte olduğu ve sezon sonu için bir transfer teklifinde bulunabileceği de iddia edildi. Haberde "Zaniolo'nun Türkiye macerası uzun sürmeyeceki, yaza kadar bitebilir." ifadeleri kullanılarak, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan 30 milyon euroluk serbest kalma bedeli hatırlatıldı. Nicolo Zaniolo için Juventus'un yanı sıra Milan'ın da devrede olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Galatasaray'ın dünya yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması geldi. Galatasaray'a transfer olmadan Fenerbahçe'nin kendisini istediğini hatta daha çok para verdiğini söyleyen Zaniolo, Galatasaray'a söz verdiği için sarı-kırmızılılara transfer olduğunu ifade etti. Zaniolo, "Fenerbahçe daha fazla para verdi bu haber doğru, ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben söz vermiştim" dedi.

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