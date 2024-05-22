Zaniolo ameliyata alındı

Galatasaray'ın sezon öncesinde Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, geçirdiği sakatlık nedeniyle EURO24'ü kaçırma riskiyle karşı karşıya.

İtalyan futbolcu Zaniolo'nun tedavi sürecine başlandığı açıklandı.

Ünlü spor yazarı Gianluca Di Marzio'ya göre; 24 yaşındaki İtalyan oyuncu, bacağındaki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Ayrıca, Zaniolo'nun yeni sezon hazırlık kamplarına katılma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Fiorentina başta olmak üzere, birçok İtalyan takımının, Zaniolo'nun durumunu dikkatle izlediği söyleniyor.

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa adına çıktığı 39 resmi maçta 3 gol atarak takımına katkıda bulundu.