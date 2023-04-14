Nükleer santral tehlike altında. Zaporijya’da çanlar dünya için çalıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Raphael Grossi, Perşembe günü Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir nükleer felaket riskine atıfta bulunarak dramatik bir uyarı yayınladı.

IAEA'nın genel merkezinin bulunduğu Viyana'da yayınlanan bir açıklamada Grossi, "İstasyonu korumak için harekete geçmezsek, halk sağlığı ve çevre için potansiyel olarak ciddi sonuçlarla birlikte şansımız er ya da geç tükenecek" dedi.

Grossi, "Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliği söz konusu olduğunda tamamen şanstan bahsedebiliriz’’ dedi.

Açıklamada, Zaporijya nükleer santralinin tel örgüsünün birkaç metre yakınında iki mayın patlaması meydana geldiği de belirtildi.

Grossi geçen hafta Kaliningrad'ı ziyaret etmiş ve Rus yetkililere endişelerini dile getirmişti.