Kuzey Kore’den dünyayı tehdit eden nükleer denizaltı testi. Radyoaktif tsunamiye sebep olabilirler

CNN International’de yer alan iddiaya göre Kuzey Kore bugün "radyoaktif tsunami" yaratabilecek nükleer savaş başlığı taşıyabilen bir su altı insansız hava aracını test etti.

Devlet tarafından yönetilen Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) alınan bir habere göre, "İnsansız Sualtı Nükleer Saldırı Gemisi 'Haeil'" adlı insansız hava aracı, 21-23 Mart tarihleri ​​arasında ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki sularda patlatıldı.

Ajansa göre araç, 80-150 metre derinlikte 59 saat seyrettikten sonra ülkenin doğu kıyılarında infilak ettirildi. Ajans denemede nükleer başlık yerine test başlığı kullanıldığını belirtti.

KCNA raporunda, "Sualtı nükleer stratejik silahının görevi, operasyonel sulara gizlice sızmak ve su altı patlaması yoluyla süper ölçekli bir radyoaktif tsunami oluşturarak donanma vurucu gruplarını ve düşmanın başlıca operasyonel limanlarını yok etmektir" denildi.

Denemeyi izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bunun ABD ve Güney Kore'ye bir uyarı olması gerektiğini belirterek, bu ülkelerin Kuzey Kore'nin "sınırsız nükleer savaş caydırıcılık kapasitesinin son sürat artırıldığının farkına varması gerektiğini" söyledi.

Ancak uzmanlar Kuzey Kore'nin yeni silahının kapasitesi konusunda şüpheli.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan nükleer silah uzmanı Ankit Panda da "Kuzey Kore'yi ciddiye almaya daha yakınım. Ama bunun boş bir psikolojik operasyon/aldatmaca olması olasılığını da dışlamıyorum" diye konuştu.