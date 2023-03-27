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Kore Yarımadası'nda tansiyon düşmüyor. Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını duyurdu. 50 kilometre irtifaya ulaşan kısa menzilli füzelerin havada 350 kilometre yol kat ederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 05:34
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İki balistik füze Kuzey Kore tarafından fırlatıldı

Kore Yarımadası'nda tansiyon düşmüyor. Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
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(AA) Kore Yarımadası'nda tansiyon düşmüyor. Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikat yaparken, Kuzey Kore füze denemelerine yenisini ekledi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu kıyısı açıklarında denize iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japonya da, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzeler olduğuna inanılan iki merminin Japonya'nın serbest ekonomi bölgesinin dışındaki sulara düştüğünü açıkladı.

UÇAK VE GEMİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA TALİMATI VERİLDİ

Japon medyası, Kuzey Kore füzelerinin 50 kilometre irtifaya ulaştığını ve 350 kilometrelik bir menzili kapsadığını vurguladı.

Japonya Başbakanı Kişida, birliklerine uçak ve gemilerin güvenliğini sağlama talimatı verdi.

ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki askeri tatbikatlarına tepki gösteren Kuzey Kore balistik ve seyir füze denemelerini artırdı.

Pyongyang yönetimi geçen hafta, insansız su altı nükleer saldırı aracını test etmişti.

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