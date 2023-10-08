Zara konseri İsrail saldırısı yüzünden iptal edildi

Editör: Özlem KIRAL

Sivas'ta 'Kampüse Hoş Geldin' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan Zara konseri iptal oldu. Sivas Belediyesi, konserin iptal olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sivas'ta üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek 'Kampüse Hoş Geldin' konseri, İsrail ve Filistin arasında yükselen gerilimin ardından iptal oldu. Konserin iptal olduğunu Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. 8 Ekim'de saat 20.00'da sahne alacak olan sanatçı Zara'nın konseri ikinci kez iptal oldu. Daha önce de 4Eylül tarihinde yapılması planlanan konser, ünlü sanatçının amcasının vefat etmesi nedeniyle iptal edilmişti.

Sivas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşanan insanlık dramı sebebiyle ilimizde düzenlenecek olan Zara konseri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi