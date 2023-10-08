İran’dan savaş açıklaması. Müslüman hükümetlere çağrıda bulundular

Filistinli Grup Hamas’ın dün sabah saatlerinde İsrail’e karşı başlattığı operasyon sonrası Filistin İsrail savaşı başladı. İki taraftan da onlarca sivil hayatını kaybetmeye devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas örgütünün arkasında İran’ın olduğunu söyleyerek “İran bize bir savaş başlattı bedelini ödeyecek” demişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bunun üzerine yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin halkının meşru müdafaa hakkını desteklediğini söyledi.

“BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIKTAN SİYONİST REJİM VE DESTEKÇİLERİ SORUMLUDUR”

Reisi yaptığı açıklamada, "Bölgedeki istikrarsızlıktan Siyonist rejim ve destekçileri sorumludur" dedi. Yarı resmi Tasnimhaber ajansının aktardığına göre Reisi, "Müslüman hükümetleri, Filistin halkını dürüstçe desteklemeye" çağırdı. "Savaş çığırtkanlığının Siyonistlere de zarar verdiğini" dile getiren İran Cumhurbaşkanı, "Bu sahanın kazananı Filistin halkıdır" diye konuştu.

ÇIKAN ÇATIŞMALARDA 350 FİLİSTİNLİ 500 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Hamas‘ın başlattığı saldırının ardından başlayan çatışmalarda resmi rakamlara göre şu ana kadar en az 500 İsrailli öldü, 2 binden fazlası da yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda ise şu ana kadar 20'si çocuk olmak üzere 350 Filistinlinin öldüğü açıklandı.