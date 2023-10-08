İsrail, İslam Bankası’nı vurdu

Filistin-İsrail arasında çıkan çatışma şiddetini artıtırmaya devam ediyor. Hamas’ın Gazze şeridinden attığı roketler ve İsrail’e içeriden sızıp İsrailli vatandaşların rehin alıp öldürmesi sonrası İsrail’li yetkililer resmi savaş ilanını duyuyarak İsrail hava sahasından savaş uçaklarını kaldırdı.

ULUSAL İSLAM BANKASI VURULDU

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası merkezini vurdu.

Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

Gazze'deki Filistin bankalarından biri olan Ulusal İslam Bankası, Merkez Bankası görevini üstlenen Filistin Para Otoritesine bağlı olmayan, Hamas yönetiminde bir yapı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.