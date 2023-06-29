Zaten gitmemeliydi. İyi ki geri geldi. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yeniden anlaşma sağlandı. Böylelikle 3 Büyük takımın tamamı tekrardan yerli antrenörlere emanet edildi. Peki İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki 3. döneminde neler yapabilir?

Türk futbolundaki yerli/yabancı ayrımları uzun yıllardır gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor. Basketbol muhabirliği yaptığım günlerden bana miras kalan, Zeljko Obradoviç’in bir sözü vardı. “Ben oyuncularımın yaşına, pasaportuna bakmam. Sana içinde ortaya koyduğu performansa bakarım…”

KAÇ KİŞİ DETAYLI ANALİZ EDİLDİ?

Bugüne kadar Fenerbahçe de, diğer kulüpler de isimlere, unvanlara, hatta bazen pasaportlara bakarak pek çok futbolcu veya hoca transferi gerçekleştirmiştir. Fakat kaç kişiye dair tüm detaylar tam analiz edilerek, son dönem performansları ya da takıma uyumu hesaba katılarak girişimde bulunulmuştur?

Bu durumu ülkemizde var olan -aslında pek çok ülkede de yaşanan- yabancı hayranlığına da bağlıyorum…

PASAPORTUN ÖNEMİ OLMAMALI…

Özellikle takım sporlarında, pasaportların hiçbir zaman bir önem taşımaması gerektiği fikrinden yola çıkıyorum. Bu bağlamda gerek Emre Belözoğlu, gerekse İsmail Kartal’ın yanlış zamanlamalarla Fenerbahçe’den gönderildiğini belirtmek gerektiğini düşünüyorum.

İLK İKİ DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU

Şimdi Fenerbahçe’de üçüncü dönemini yaşayacak olan İsmail Kartal’ın; geçmiş iki dönemine kabaca göz atalım isterim.

Sarı lacivertlilerin futbolcu olarak da efsane isimleri arasında yer alan Kartal; ilk döneminde 46 maçta takıma 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldırdı. Ortalama maç başı puan oranı ise 2.17 olmuştu.

İKİNCİ DÖNEMDE 12 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon sonu büyük bir veda ile camiaya veda eden ve yerine Jorge Jesus getirilen Kartal; 21 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi aldırdı.

Belözoğlu gibi tam düzenini kurmuşken; sarı lacivert renklerden koparıldı. Peki İsmail Hoca yerine göreve gelen Jesus’un ekstraları neler oldu? İsmi orada olduğu için özellikle Fenerbahçe’yi tercih eden futbolcular mı gördük?

UMARIM BU KEZ HATA YAPILMAZ

İsmail Kartal görevde kalsaydı; şu anda belki de şampiyonluk yaşamış bir Fenerbahçe izleyecektik. Futbolda bir şeylerin isimlerden öte doğru inşa edilebilen sistemlerle yürüdüğünü artık anlamlıyız.

İsmail Hoca’nın Fenerbahçe’de yaptıkları ortada… Umarım önümüzdeki sezon boyunca kendisine gereken imkanlar ve süre, doğru şekilde verilir. Ben hoca için şu cümleyi kurabiliyorum yalnızca, “Zaten gitmemeliydi, iyi ki geri geldi!”