Zatürre aşılarınızı mutlaka yaptırın

Her yıl 450 milyon insan zatürre oluyor ve 4 milyonu yaşamını yitiriyor. Uzmanlar, zatürre aşılarının kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. İşte detaylar…

Zatürre aşılarınızı mutlaka yaptırın

Dr. Çınla Nişli, zatürre ve zatürre aşısının önmi hakkında açıklamalarda bulundu. Nişli, Pnömoninin, yani halk arasında zatürre, akciğer dokusunun iltihaplanması olduğunu vurgulayarak, "Bakteriler, virüsler ve nadiren de mantarlar zatürreye neden olmaktadır fakat zatürrelerin yüzde 50'sinden sorumlu olan pnömokok denilen bakteridir. Zatürre belirtileri; balgamlı öksürük, ateş, titreme, terleme, üşüme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, artmış solunum sayısı ve 65 yaş üstünde bilinç bulanıklığıdır. Zatürre genel olarak ciddi bir hastalık olmakla birlikte 4 yaş altında ve 65 yaş üstünde ağır seyirli geçer ve hastaneye yatış ihtimali yüksektir.”diye konuştu. Nişli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu rehberine göre de konjenital kalp hastalığı, alp yetmezliği gibi kronik kalp hastalığı, astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalığı, diyabet, BOS kaçağı, kohlear implant, orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, fonksiyonel ya da anatomik aspleni, HIV enfeksiyonu, kronik renal yetmezlik, nefrotik sendromu içeren immün sistemi baskılanmış kişiler, radyasyon terapisi ya da immunsupresif tedavi verilen hastalıklar, Hodgkin hastalığı ve malign kanserler lenfoma, lösemi, yaygın malignensi, solid organ transplantasyonu, konjenital ya da edinsel immun yetmezlikler, multiple miyelom, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı olan kişiler ayrıca risk gruplarıdır. zatürreden korunmak için bebekleri 2+1 şeklinde aşıladıklarını belirterek, "2. -4. ve 12. ay olmak üzere. 65 yaş üstü hastalarımıza ve yukarıdaki risk gruplarımızı ise aile sağlığı merkezlerimizde bulunan zatürre aşımız ile ücretsiz aşılıyoruz"

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