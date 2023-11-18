Zaytung'dan Buket Aydın'a fena giydirme. Buket Aydın bile gülecek

Mizahi ve ironik haberler veren Zaytung, sunucu ve gazeteci Buket Aydın'ın güzellik merkezi açmasına gündem olan bir yanıt verdi.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Zaytung'dan Buket Aydın'a fena giydirme. Buket Aydın bile gülecek

Sunucu ve gazeteci Buket Aydın, Üsküdar'da güzellik merkezi açtı. Aydın, haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ adlı güzellik merkezinin cilt - vücut bakımı hizmeti vereceğini açıkladı.

Mizahi ve ironik haberler veren Zaytung, Buket Aydın'ın güzellik merkezi açmasına gündem olan bir yanıt verdi.

ZAYTUNG'DAN YORUM GELDİ

Zaytung'un sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, "Para kaynağı konusunda herhangi bir soru işareti bulunmayan Buket Aydın, güzellik merkezini gönül rahatlığıyla açtı..." ifadeleri kullanıldı.

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