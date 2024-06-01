Zehra Güneş depremi. Gelen haber herkesi sarstı

Voleybol Milletler Ligi 2. etap 3. maçında Filenin Sultanları Güney Kore ile karşı karşıya geliyor.
ABD'nin Teksas eyaletinde oynanan mücadele öncesi A Milli Takım'ın yıldızı Zehra Güneş'ten herkesi kahreden bir haber geldi.
Karşılaşma öncesi iki takımında kadrosu Milletler Ligi'nin resmi sayfasından paylaşılırken Zehra Güneş'in yer almadığı görüldü.
Yıldız voleybolcunun yokluğunu merak taraftarlarda merak uyandırırken sebebi herkesi kahretti.
Dizinden sakatlık geçirdiği öğrenilen Zehra Güneş'in son iki mücadelede yer almayacağı öğrenildi.
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