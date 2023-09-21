Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi

Voleybolcu Zehra Güneş başarıları kadar güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Güneş bir dergiye özel pozlarıyla beğeni topladı.

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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle takdir topluyor. Güneş aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 2

Elle dergisine özel poz veren Zehra Güneş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 3

Güzel voleybolcuyu görenler "Hazar Ergüçlü sandım", "Ben de Hazar Ergüçlü sandım", "Bu güzellik şaka mı", "O kadar güzelsin ki" yorumlarında bulundu.

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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 4

Zehra Güneş'in fotoğrafını beğenenler arasında "Yağmur Tanrısevsin", "Bige Önal", "Özge Özacar" da yer aldı.

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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 5
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 6
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 7
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 8
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 9
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 10
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 11
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 12
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 13
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 14
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Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi 15
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