Zehra Güneş'i durduramayınca Tolga Ateş devreye girdi

Milli yıldızımız Zehra Güneş PTT maçında yine takımının yıldızı oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zehra Güneş'i durduramayınca Tolga Ateş devreye girdi

Video: Selahattin Ekrekli / Yeniçağ

Sultanlar Ligi’nde 8. haftada PTT ile karşılaşan Vakıfbank’ta Zehra Güneş performansıyla dikkat çekti.

Bir pozisyonda önce sayıyı alan Zehra Güneş sonra başarılı servisiyle topu oyuna soktu.

Alınan sayı sonrası Zehra sevincini tek başına yaşadı.

Milli yıldız daha sonra yeniden servis atmak için yerine döndü.

Zehra Güneş'in üst üste servisten sayılar sonrası devreye PTT'nin antrenörü Tolga Ateş girdi.

Ateş mola alarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

whatsapp-image-2023-11-17-at-14-49-53.jpeg

whatsapp-image-2023-11-17-at-14-47-03.jpeg

whatsapp-image-2023-11-17-at-14-44-46.jpeg

whatsapp-image-2023-11-17-at-14-43-55.jpeg

whatsapp-image-2023-11-17-at-14-42-33.jpeg

Sultanlar Ligi’nin 8. Haftası yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI:

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Karayolları-Çukurova Belediyespor (Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

15.00 Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

19 Kasım Pazar:

18.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

İlgili Haberler
Ne yaptın Zehra Güneş yaktın yine ortalığı. Takım otobüsündeki görüntüsü olay oldu
Zehra Güneş fırtınası. Müthiş fotoğraflar
Zehra Güneş'in Atatürk paylaşımı sosyal medyayı salladı
Zehra Güneş fırtınası. Vakıfbank evinde güldü. Müthiş görüntüler nefes kesen fotoğraflar
Zehra Güneş'e rakip çıktı. Muratpaşa Belediyeli Marina Markova'nın pozları nefes kesti
Zehra Güneş öyle pozlar verdi ki görenler çarpıldı: Cesurca ve özgürce
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Meteoroloji 3 ili uyardı: Tam Fırtına bekleniyor Gündem
Meteoroloji 3 ili uyardı: Tam Fırtına bekleniyor
Otomobil devi iflas bayrağını çekti. Binlerce çalışan işşiz kalacak Dünya
Otomobil devi iflas bayrağını çekti. Binlerce çalışan işşiz kalacak
Faciadan dönüldü! Dünya açık kalan rögar kapağı skandalını konuşuyor Spor
Faciadan dönüldü! Dünya açık kalan rögar kapağı skandalını konuşuyor
Alçak gönüllü olmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Alçak gönüllü olmak deyiminin anlamı nedir?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbul 2 No'lu Barosundan flaş adım! İsrail’in Gazze saldırıları UCM’ye taşınıyor Gündem
İstanbul 2 No'lu Barosundan flaş adım! İsrail’in Gazze saldırıları UCM’ye taşınıyor
FBI eski THY yöneticisinin evine baskın düzenledi. ABD’li belediye başkanının Türkiye ile komplo kurduğu iddia edilmişti Dünya
FBI eski THY yöneticisinin evine baskın düzenledi. ABD’li belediye başkanının Türkiye ile komplo kurduğu iddia edilmişti