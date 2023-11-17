Zehra Güneş'i durduramayınca Tolga Ateş devreye girdi

Video: Selahattin Ekrekli / Yeniçağ

Sultanlar Ligi’nde 8. haftada PTT ile karşılaşan Vakıfbank’ta Zehra Güneş performansıyla dikkat çekti.

Bir pozisyonda önce sayıyı alan Zehra Güneş sonra başarılı servisiyle topu oyuna soktu.

Alınan sayı sonrası Zehra sevincini tek başına yaşadı.

Milli yıldız daha sonra yeniden servis atmak için yerine döndü.

Zehra Güneş'in üst üste servisten sayılar sonrası devreye PTT'nin antrenörü Tolga Ateş girdi.

Ateş mola alarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

Sultanlar Ligi’nin 8. Haftası yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI:

18 Kasım Cumartesi:



13.00 Karayolları-Çukurova Belediyespor (Ziraat Bankkart)



15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)



15.00 Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)



17.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)



18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)



19 Kasım Pazar:



18.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)