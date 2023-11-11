Zehra Güneş fırtınası. Müthiş fotoğraflar

VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı rakibi Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

KAYNAK: AA
Zehra Güneş fırtınası. Müthiş fotoğraflar

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Fatih Yayla, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak (Burcu Yönder, Ezgi Bektaş, Ceren Cihan Önal, Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Berra Eren)

VakıfBank: Frantti, Gabi, Carutasu, Zehra Güneş, Van Aalen, Bahar Akbay (Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altınbaş, Thompson)

Setler: 19-25, 20-25, 21-25

Süre: 74 dakika (22, 29, 23)

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