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Japonya'da Putin'in sigortalarını attıracak karar

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rus saldırılarının sürdüğü Ukrayna'ya 30 milyon dolarlık ölümcül olmayan ekipman tedariki taahhüt etti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:36
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Japonya Ukrayna'ya 30 milyon dolarlık ölümcül olmayan ekipman tedarik edecek

Japonya'da Putin'in sigortalarını attıracak karar
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Resmi Kyodo ajansına göre Kişida, Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde, bu ülkeye yönelik yeni desteği açıkladı.

Başbakan Kişida, NATO fonu aracılığıyla, Ukrayna'ya 30 milyon dolar değerinde ölümcül olmayan ekipman tedarik edilmesini taahhüt etti.

Görüşmeye ilişkin ortak basın açıklamasına göre iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında işlenen "savaş suçlarının" cezasız bırakılmaması konusunda anlaştı.

Japon Başbakan görüşmede, Zelenski'i, mayıs ayında Hiroşima kentinde ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesine çevrim içi katılmaya da davet etti.

Kiev ziyareti sonrası Kişida, Buça kentine de uğradı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Kiev ziyareti sonrası Japon Başbakan'ın Polonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Japonya, Ukrayna'ya tam 8 bin 160 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Pasifik'te Çin'e karşı ABD'nin sıkı bir müttefiki olan Japonya, 50 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor ve diplomatik arenada ABD ile yan yana konum alıyor.

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