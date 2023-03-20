Putin’den Ukrayna’ya gece yarısı ziyareti

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti” denildi.
UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Putin’in Mariupol ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hırsıza yakışır şekilde Putin, gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti” denildi. (DHA)
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