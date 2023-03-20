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Putin’den Ukrayna’ya gece yarısı ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yarısı yaptığı ve beklenmeyen bir ziyaretle Rus ordusunun kontrolündeki Mariupol kentine geldi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:27
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Putin işgal ettiği Mariupol kentini ziyaret etti

Putin’den Ukrayna’ya gece yarısı ziyareti
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti” denildi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Putin’in Mariupol ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hırsıza yakışır şekilde Putin, gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti” denildi. (DHA)

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