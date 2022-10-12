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Zelenskiy, Ukrayna'nın 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 23:59
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Zelenskiy, Ukrayna'nın 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıkladı

Zelenskiy, Ukrayna'nın 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıkladı
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AA - Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.

Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.

Ukrayna'ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya'nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

 "Finansman ihtiyacı 2023'te ayda 3-4 milyar dolar civarında olacak"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın 2023'te büyük finansman ihtiyacının olmaya devam edeceğini söyledi.

Savaş sürdüğü müddetçe dış finansman ihtiyacının büyük olmaya devam edeceğini vurgulayan Georgieva, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının 2023'te ayda 3-4 milyar dolar civarında olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Georgieva, 2022'de Ukrayna için 35 milyar dolarlık hibe ve kredi finansmanının taahhüt edildiğini aktardı.

Ukrayna'nın 2023'teki ihtiyaçlarını planlamaya başlamalıyız

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya yönelik bağışların sürmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Kongresinin kısa süre önce Ukrayna için 4,5 milyar dolarlık bir hibe yardımını daha onayladığını anımsatan Yellen, söz konusu yardımın gelecek haftalarda ödemesinin başlayacağını bildirdi.

Yellen, ABD'nin daha önce de Ukrayna'ya 8,5 milyar dolarlık hibe yardımı yaptığını hatırlattı.

Tüm bağışçıların Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılama çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yellen, ancak ödemelerin ölçeğinin, öngörülebilirliğinin ve hibe bileşenlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yellen, "Rusya'nın utanç verici eylemleri devam ederken, ortak çabalarımızı sürdürmeli ve Ukrayna'nın 2023'teki ihtiyaçlarını planlamaya başlamalıyız." dedi.

 "Ukrayna'nın toparlanma ve yeniden yapılanma ihtiyaçları çok büyük"

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Ukrayna'nın toparlanma ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarının çok büyük olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın temel askeri olmayan bütçe finansman ihtiyaçlarının büyük olduğuna dikkati çeken Malpass, ülkenin sürekli dış finansman desteğine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Savaş başladığından bu yana Dünya Bankası Grubu'nun ABD, İngiltere, Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan gelen hibeler, garantiler ve bağlantılı finansmanlar dahil olmak üzere 13 milyar dolarlık acil durum finansmanını seferber ettiğini anımsatan Malpass, bunun yaklaşık 11 milyar dolarının ödendiğini kaydetti.

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