Zelenskiy'den yardım açıklaması

Kaynak: AA
Zelenskiy'den yardım açıklaması
Zelenskiy: "ABD'nin savunma yardımları, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kılıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla savunma yardımını da içeren yeni destek paketini onaylayan ABD Senatosu'na teşekkür ederek, ABD'nin savunma yardımlarının, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kıldığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkem için yardımların devamından yana oy kullanan tüm senatörlere teşekkür ediyorum. Bu destek Ukrayna'nın bağımsızlığı, demokrasisi ve değerleri adına fevkalade önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

ABD yardımları sayesinde birçok Ukrayna vatandaşının hayatta kaldığını ifade eden Zelenskiy, "Bu destek, bizler için şehirlerimizde hayatın devam edeceği ve nihayetinde savaşı yeneceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, "ABD'nin savunma yardımları, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kılıyor ve global güvenliği yeniden tesis ediyor. Böylece ABD'liler dahil tüm bağımsız dünyanın gelişimine katkı sağlanıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti.

ABD, 2023'te de Ukrayna'ya 34 ayrı paket halinde toplam 24 milyar dolarlık savunma yardımında bulunmuştu.

Son Haberler
Furkan Korkmaz'dan transfer itirafı: Türkiye'ye tatil yapmak için geldim Spor
Furkan Korkmaz'dan transfer itirafı: Türkiye'ye tatil yapmak için geldim
Sözün bittiği fotoğraf! Şehit çocuğunun gözyaşları... Gündem
Sözün bittiği fotoğraf! Şehit çocuğunun gözyaşları...
Fahrettin Koca'dan zehir saçan facia hakkında açıklama: Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı Gündem
Fahrettin Koca'dan zehir saçan facia hakkında açıklama: Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı
Galatasaray çeyrek final maçını 3-1 kaybetti. Kupadan elendi Spor
Galatasaray çeyrek final maçını 3-1 kaybetti. Kupadan elendi
Özgür Özel: 5 kişilik parti heyetimiz Erzincan'daki göçük bölgesine hareket etti Gündem
Özgür Özel: 5 kişilik parti heyetimiz Erzincan'daki göçük bölgesine hareket etti
Zehir saçan facianın uydu görüntüsü. Hay paranız altınınız batsın Gündem
Zehir saçan facianın uydu görüntüsü. Hay paranız altınınız batsın
Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran katil zanlısı tutuklandı Gündem
Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran katil zanlısı tutuklandı