Zemberek otu şeker hastalığına böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalığına iyi gelen zemberek otunun faydaları dikkat çekti.

Zemberek otu şeker hastalığına böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalığına iyi gelen zemberek otunun faydaları dikkat çekti.

ŞEKERE BÖYLE İYİ GELİYOR

Tip-2 diyabet hastalığına şeker dengesini koruyarak, şeker hastalarının şikayetlerini en aza indirecektir.

Ayrıca zemberek otu tansiyon düşürücü etkisiyle, hipertansiyon rahatsızlıklarında tercih edilen bir bitkidir.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

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ZEMBEREK OTU NASIL KULLANILIR?

Zemberek otunu çay şeklinde hazırlayarak, çeşitli tedavilerde kullanabilirsiniz. Çayı ruhsal ve bedensel hastalıklarınızda bir bardak içerek tüketmeniz tavsiye edilir. Saç uzatma konusunda ise hazırlanan Zemberek otu çayını saç bakım maskenize ekleyerek deneyebilirsiniz. Güçsüz tırnakların güçlenmesi ve sağlık kazanması için hazırlanan çayı soğutup tırnaklarınızı içinde bir süre bekleterek faydalanabilirsiniz. Krem şeklinde kullanmak için de ezilen zemberek otunu zeytinyağı ile kıvam vererek, yaralarınıza uygulayabilirsiniz.

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