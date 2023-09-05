Zemberek otu romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Romatizmanın şikayetlerini gideren zemberek otu dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma; eklem, bağ dokusu, kemik veya kasları etkileyen ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlığına neden olan sağlık sorunlarında kullanılan bir terimdir. Aslında romatizma, geleneksel anlamda eklem, bağ dokusu ve kasların dışında, birçok organ ve sistemi tutabilen hastalıkları da bünyesinde taşır.

ZEMBEREK OTU NASIL KULLANILIR?

Zemberek otunu çay şeklinde hazırlayarak, çeşitli tedavilerde kullanabilirsiniz. Çayı ruhsal ve bedensel hastalıklarınızda bir bardak içerek tüketmeniz tavsiye edilir. Saç uzatma konusunda ise hazırlanan Zemberek otu çayını saç bakım maskenize ekleyerek deneyebilirsiniz. Güçsüz tırnakların güçlenmesi ve sağlık kazanması için hazırlanan çayı soğutup tırnaklarınızı içinde bir süre bekleterek faydalanabilirsiniz. Krem şeklinde kullanmak için de ezilen zemberek otunu zeytinyağı ile kıvam vererek, yaralarınıza uygulayabilirsiniz.