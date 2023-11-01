Zengin ve güzel. Zehra Güneş'in serveti belli oldu

Ajansspor'daki habere göre; voleybolda kadın milli takımımız fırtına gibi eserken, sporcularımız da dünya listesinde yer aldı.

Rich Verse'nin en zengin kadın voleybol oyuncularına yer verdiği listede Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.

Rusya’da forma giyen Karakurt’un net servetinin 4,2 milyon dolar olduğu belirtildi ve genç oyuncu en zengin kadın voleybolcular listesinde 13. sırada yer aldı.

VakıfBank oyuncusu Güneş ise 4 milyon dolarlık serveti ile listede Karakurt’un hemen ardında, 14. sırada gösterildi.

Zehra, Türkiye'de oynayan en zengin voleybolcu oldu.

Sheilla Castro’nun ilk sırada yer aldığı en zengin kadın voleybolcular listesinde ilk dört de Brezilyalı oyunculardan oluşuyor.

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şöyle:

1. Sheilla Castro (Brezilya) 12 milyon dolar

2. Jaqueline Carvalho (Brezilya) 9,1 milyon dolar

3. Gabriela Guimaraes (Brezilya) 8,8 milyon dolar

4. Thaisa Daher (Brezilya) 7,7 milyon dolar

5. Paola Egonu (İtalya) 7,3 milyon dolar

6. Yuliya Gerasymova (Ukrayna) 7 milyon dolar

7. Fabi Claudino (Brezilya) 6,9 milyon dolar

8. Kim Yeon Koung (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

9. Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

10. Samantha Bricio (Meksika) 4,7 milyon dolar

11. Sabina Altynbekova (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

12. Nataliya Goncharova (Rusya) 4,4 milyon dolar

13. Ebrar Karakurt 4,2 milyon dolar

14. Zehra Güneş 4 milyon dolar

15. Jordan Larson (Amerika) 3,7 milyon dolar

16. Tijana Boskovic (Sırbistan) 3,4 milyon dolar

17. Saori Kimura (Japonya) 3,2 milyon dolar

18. Kelsey Robinson (Amerika) 2,9 milyon dolar

19. Isabelle Haak (İsveç) 2,1 milyon dolar

20. Klara Peric (Hırvatistan) 1,8 milyon dolar