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Zerdeçal bitkisi isiliğe iyi geliyor

Zerdeçal bitkisinin birçok cilt sorununa iyi geldiği vurgulanırken isilik sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:04
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Zerdeçal bitkisi isiliğe iyi geliyor

Zerdeçal bitkisi isiliğe iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Zerdeçal bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zerdeçal bitkisinin birçok cilt sorununa iyi geldiğinin altı çizilirken isilik sorununu çözdüğü vurgulandı.

ZERDAÇAL BİTİKİSİ CİLT SORUNLARINA BİREBİR

Zerdeçal cilt üzerinde oluşan sivilce ve kabarcıkları ağrısız şekilde kurutur ve iyileştirir. İsilik söz konusu olduğunda da zerdeçal önerilir.

Zerdeçalı bir miktar suyla karıştırıp krem kıvamını verebilirsiniz.

ZERDAÇAL BİTKİSİ NEDİR?

Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. Anavatanı Güney Asya'dır. Diğer isimleri zerdeçöp, safran kökü, sarıkök, zerdeçav, hint safranıdır. 

ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Son dönemlerde popülerleşen tariflerden biri köri soslu tavuk ve makarnadır. Bu muhteşem tarifi yapmamız için kullanılan baharat köri baharatına sarı rengi veren aslında zerdeçaldır. Tavuk yemekleri, sebze yemekleri, yoğurt kürü için ve çayların içinde kullanabileceğimiz zerdeçal baharatını şifa kaynağı olarak kullanabiliriz. Birçok hastalığa yakalanma riskini düşüren zerdeçalı bal, limon, toz zencefil ile bir bardak ılık suyu karıştırıp düzenli bir şekilde tüketirsek iyi bir antioksidan olacaktır.

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