Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği yurtta yaşanan ilk asansör arızası olmadığı iddiası gündem oldu

Aydın'da KYK yurdunda 26 ekim gecesi yaşanan asansör düşmesinin ilk olmadığı, geçen hafta da bir asansörün düştüğünün iddia edildiği video sosyal medyada gündem oldu