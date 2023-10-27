Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği yurtta yaşanan ilk asansör arızası olmadığı iddiası gündem oldu

Aydın'da KYK yurdunda 26 ekim gecesi yaşanan asansör düşmesinin ilk olmadığı, geçen hafta da bir asansörün düştüğünün iddia edildiği video sosyal medyada gündem oldu
28 Ekim 2023 Cumartesi
Aydın'da KYK yurdunda 26 ekim gecesi yaşanan asansör düşmesinin ilk olmadığı, geçen hafta da bir asansörün düştüğünün iddia edildiği video sosyal medyada gündem oldu
Aydın'da KYK yurdunda 26 ekim gecesi yaşanan asansör düşmesinin ilk olmadığı, geçen hafta da bir asansörün düştüğünün iddia edildiği video sosyal medyada gündem oldu