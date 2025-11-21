Günlük dizilere bir yenisi daha eklendi. Çekimleri Mardin’de yapılan Sincar Medya Group imzalı ‘Zerhun’, Kanal 7’deki ekran yolculuğuna başladı.

Yapımcılığını Zeki Sincar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Ayyıldız ve Ali Aslan’ın yaptığı, senaryosunu Ali Ayyıldız’ın kaleme aldığı dizinin başrollerini Burak Sarımola, Tolga Yüce ve Cansu Kanlıkaya paylaşıyor. Dizinin Kızıltepe’de gerçekleşen galasında konuşan Zeki Sincar, Mardin’de ilk kez uzun soluklu ve hafta içi her gün yayınlanan dram türünde dizi çekildiğine vurgu yaparak böyle bir projeye memleketi Mardin’de imza atmanın verdiği gururu yaşadığını söyledi.

Geçmişin gölgesinde kalan bir aşk, cevap bekleyen sorular ve sarsılan aile bağları… Yarım kalmış bir aşk hikâyesi etrafında şekillenen ‘Zerhun’, hafta içi her gün saat 21:15’te Kanal 7’de izleyicisiyle buluşuyor.

Selda İnci, IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nda

3-7 Aralık’ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek IAAF İstanbul Sanat Fuarı, bu yıl da sanat dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Ressam Selda İnci de fuarda resimlerini Galeri Lavision, Match Art Gallery ve Sanatta Engel Yok Vakfı’nda sergileyecek. Çalışmalarıyla, sanatın yaratıcı gücünü doğanın mucizelerinden alan, ilahi aşkın anlatımını tualine yansıtan sanatçı, fuara 5 resim ile katılacak.

Eserlerinde yağlıboya, akrilik ve suluboya tekniklerini kullanan Selda İnci, daha önce gerçekleştirdiği ‘İçimden Yansımlar’, ‘Kafama göre’ ve ‘Esma Hüsna’ gibi koleksiyonlarıyla sanatseverlerin beğenisini kazanmıştı.

Ortak Gelişim Kongresi’nde ‘güven’ mesajı

Gıda Perakendecileri Derneği’nin (GPD) Wyndham Grand Levent’te gıda ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 11. Ortak Gelişim Kongresi’ni katıldım.

Bu yıl ‘Her Ürün Bir Güven Eseri’ temasıyla düzenlenen kongrede, perakende sektörünün temsilcileri, üreticiler, tedarikçiler, çözüm ortakları, genç girişimciler ve kamu temsilcilerinden oluşan yüzlerce kişi vardı. Etkinlik hakikaten çok kalabalıktı. Onlarca firma, kurulan stantlarda ürünlerini tanıttı. Türkiye gıda perakendesinin taşıdığı ekonomik ve sosyal sorumluluğa dikkat çeken GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, sektördeki dönüşümün merkezinde güvenin, şeffaflığın ve üretim gücünün yer aldığına vurgu yaparak “Güven, gıdanın da sektörün de ekonominin de temelidir. Bu kongrenin amacı sadece sorunları tartışmak değil, birlikte çözüm üretmektir” dedi.

Kongre boyunca gıda güvenliği, gıda arz güvenliği, tedarik zincirinin geleceği, üretici-perakendeci iş birliği, sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler masaya yatırıldı.