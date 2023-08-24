Zerrin Özer'den Z kuşağı açıklaması

Şarkıcı Zerrin Özer, yeni şarkısının başarısını Z kuşağına bağladı. Özer "Z kuşağını yakalamak istediğimi söylemiştim. Umduğum gibi de oldu" dedi.

Zerrin Özer'den Z kuşağı açıklaması

Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği Grand Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Basit Numarlar’ şarkısıyla zirveye oturdu.

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Zerrin Özer, yeni çalışmasıyla birlikte Türkiye ve Azerbaycan’da trendlerdeki yerini aldı. Birçok dijital platformda müzik listelerinin başına oturan ‘Basit Numaralar’ çalışması son günlerin en çok dinlenen şarkısı oldu.

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Özer, şarkısının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirip izleyen ve dinleyen herkese teşekkür etti. Özer, "Z kuşağını yakalamak istediğimi söylemiştim. Umduğum gibi de oldu. Şu an tüm kuşaklar beni dinliyor" dedi.

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