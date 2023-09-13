Zeynep Alkan'ın imalı paylaşımına Selen Görgüzel'den cevap geldi: Keşke tekrar evlenseler

Hamdi Alkan ilk eşi Canan Hoşgör ve kızlarıyla önceki gün bir araya geldi. Zeynep Alkan aile fotoğraflarını paylaşıp “Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik” dedi. Selen Görgüzel'den cevap gecikmedi.

Zeynep Alkan'ın imalı paylaşımına Selen Görgüzel'den cevap geldi: Keşke tekrar evlenseler

Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör, 1989 yılında dünyaevine girmiş, 1999'da boşanma kararı almıştı. 2006'da evliliklerine ikinci şans veren ünlü çift, 2012'de anlaşmalı olarak yeniden ayrılmıştı.

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Canan Hoşgör ile birlikteliğinden Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan 56 yaşındaki yönetmen, 2014 yılında oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile Roma'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, Mart 2012'de tek celsede boşanmıştı.

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Babası Hamdi Alkan, annesi Canan Hoşgör ve kardeşi Ayşe Alkan ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan'ın neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

24 yaşındaki Alkan, kalp emojisiyle birlikte "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" mesajını yazdı.

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Posta’ya konuşan Selen Görgüzel "Sürekli bir araya geliyorlardı niye yıllar sonra dedi anlamadım. Unuttu herhalde evde toplandıkları yemekleri... Keşke tekrar evlenseler ne güzel olur" açıklamasını yaptı.


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