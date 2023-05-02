Zeynep Bastık konser öncesi halini paylaştı. "Sahne için hazırlanıyorum"

Şarkıcı Zeynep Bastık, konser öncesi sahne hazırlığı yaparken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Bastık konser öncesi halini paylaştı. "Sahne için hazırlanıyorum"

Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini resmen bitirmişti. Ayrılığın ardından Uraz Kaygılaroğlu ve yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı yazılan ünlü popçunun adı; geçtiğimiz aylarda müzik piyasasının yakından tanıdığı bir isim olan, DJ Artz diye tanınan Efe Çelik'le anılmıştı.

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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 29 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

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Konsere çıkmadan önce çekilen siyah-beyaz bir pozunu yayınlayan ünlü isim, gönderisine "Sahne için hazırlanıyorum" notunu yazdı.

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Bastık'ın kısa sürede 45 milyona yakın beğeni alan pozuna; "Tam bir ikonsun", "Yine çok güzelsin, maşallah" ve "Sen zaten hep hazırsın" gibi yorumlar geldi.

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