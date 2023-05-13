Zeynep Bastık konserinde Türkiye rekoru kırdı

Şarkıcı Zeynep Bastık, Maslak’taki Volkswagen Arena’da günlerce konuşulacak bir konsere imza attı. Bastık iki bölümden oluşan dev prodüksiyonda iki farklı sahne dekoru kullanarak çıtayı iyice yükseltti. Bu konser için Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kuruldu.

Zeynep Bastık’ın aylardır merakla beklenen Volkswagen Arena konserini önceki akşam 5 bin kişi izledi. Türkiye'nin en gelişmiş altyapısına ve Avrupa'nın en iyi akustiğine sahip Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen iki bölümlük konserde Zeynep Bastık her bölüm için özel tasarlanmış sahne dekorlarıyla seyirci karşısına çıktı. "Ara" şarkısıyla başlayan konserde eski ve yeni şarkılarına yer veren Bastık’a 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti. Bastık şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.

İlk bölümde Zeynep Bastık, Youtube kanalında seslendirdiği parçaların yanı sıra Özcan Deniz'in "Dön Desem" şarkısını da söyledi. Haziranda çıkaracağı yeni şarkısı “Eyvah”ı da ilk kez söyleyerek görücüye çıkaran Bastık seyirciden aldığı güzel tepkiler üzerine konserine daha büyük bir coşkuyla devam etti.

Zeynep Bastık ilk bölümde Amor Garibovic’in kendisi için tasarladığı bir sahne kostümünü giydi. İkinci bölüm ise özel olarak hazırlanan bir intro ile başladı. Sudi Etuz imzalı kırmızı bir kıyafetle sahneye çıkan Zeynep Bastık, Serdar Ortaç'ın "Sor" şarkısını da ilk kez seslendirdi. Dansçılarıyla gerçekleştirdiği performans dakikalarca alkışlandı.

EN BÜYÜK SAHNE

140 kişilik bir ekibin çalıştığı konserde görsel şovlar da büyük beğeni topladı. Volkswagen Arena'nın teknik alt yapısının da desteğiyle Avrupa standartlarında gerçekleşen organizasyonda Türkiye tarihindeki en büyük sahne kurulumu yapıldı. Zeynep Bastık'ın muhteşem performansıyla Volkswagen Arena'nın eşsiz atmosferinde unutulmaz bir gece yaşandı. Türk popunun en sevilen isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, hayranlarını bir kez daha şaşırttı, coşturdu ve onlara unutulmaz bir konser armağan etti.

Zeynep Bastık’ı konserinde Edis, Murat Dalkılıç, Hazal Ergüçlü, Nazlı Bulum, Gazapizim, Çakal, Berk Atan, Kubilay Aka, Ali Çim gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

