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Zeynep Beşerler'den boşanma açıklaması

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler ile 10 yıllık eşi Emir İçgören’le boşanacakları iddia edilmişti. Beşerler, menajeri aracılığıyla açıklama yaptı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:35
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Zeynep Beşerler boşanma iddialarına cevap verdi

Zeynep Beşerler'den boşanma açıklaması
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Oyuncu Zeynep Beşerler 2013 yılında evlendiği  işadamı Emir İçgören’in evliliklerini bitirme kararı aldığı iddia edildi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin bir süredir problemlerinin olduğu ve sonunda boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. Boşanma kararının ardından Emir İçgören’in Beşerler’le yaşadığı evi terk ettiği ve Etiler’de kendisine yeni bir daire tuttuğu da iddialar arasında yer aldı. 

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Ayrılık haberlerinin basında yer almasının ardından Zeynep Beşerler’in menajeri Elif Akça açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Akça, çiftin evliliğinde sorun olmadığını söyledi.

EMİR İÇGÖREN AİLESİ İÇİN EV BAKIYOR

Beşerler ve İçgören’in olası İstanbul depreminden korktukları için oturdukları evi değiştirmek istedikleri ve bu nedenle ünlü işadamının sağlam zemin bölgelerinde daha az katlı bir binada ev arayışı içinde olduğu öğrenildi. Zeynep Beşerler’in yeni tiyatro oyununun provaları nedeniyle Emir İçgören’in emlakçıları zaman zaman tek başına gezdiği ve bu durumun dedikodulara neden olabileceği açıklandı. Ünlü çiftin henüz kendileri için uygun bir ev bulamadıkları da öğrenildi.
 

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