Zırh derili siyasetçiler ve doğum oranları!

İngiltere'nin Wight Adası'ndaki kayalıklarda yapılan kazıda, "zırh derili" yeni bir dinozor türüne ait fosil keşfedilmiş...

“Zırh derili dinozor” kavramı, Türkiye’deki başarısız siyasetçilerin durumunu da yansıtıyor. Bütün siyasi denemeleri, girişimleri boşa çıksa da zırh derili siyasetçiler bir türlü koltuklarını terk etmiyor. Zırh olarak kullandıkları tek güç, partilerindeki delegeler. Bin defa seçim yapılsa yine seçileceklerini biliyorlar. Sonra da buna “demokrasi” diyorlar...

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İktidarı kaybettikten sonra yeniden seçim kazanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Elon Musk ile “Tel Aviv'i yapay zekâ alanında önemli bir unsur haline getirmek” konusunda görüştüğünü duyurdu.

Netanyahu, telefon görüşmesi sırasında Musk'ın kendisine "Hükümetler, yapay zekâda bulunan gizli fırsatların ve risklerin farkında olmalı" dediğini aktardı.

İsrail Başbakanı, ayrıca ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin Üst Yöneticisi Sam Altman ile de telefonda görüştüğünü söyledi.

Son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Elon Musk ile yapay zekânın fırsatlarını ve risklerini görüştü.

Roma’daki başbakanlık sarayı Chigi'de yapılan görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşım yapan Meloni, "Çok verimli bir toplantı idi. Büyük bir samimiyetle yapay zekânın fırsatları ile risklerini, Avrupa'da piyasa düzenlemelerini ve doğum oranları gibi bazı önemli konuları ele aldık. Bizi birleştiren gelecekteki zorluklara beraber ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Elon Musk ile görüşen devlet adamlarına Tayyip Erdoğan öncülük etti. Elon Musk ile Erdoğan, 2017'de Ankara'da bir araya gelmişti.

Son olarak Katar’daki dünya kupası sırasında ayaküstü sohbet ettiler...

Bilindiği gibi Elon Musk, 14 Mayıs seçimlerine günler kala Ankara’nın Twitter’daki bazı muhalif hesapları engellemesini talep ettiğini söylemiş ve Twitter’ın da buna uyduğunu bildirmişti.

Wall Street Journal gazetesi ise bu durumu, “Elon Musk, ABD’li siyasetçilere karşı çok sert davranıyor fakat konu kendi şirketleri üzerinde etkisi olabilecek yabancı liderlere gelince daha yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Buna Musk Doktrini denilebilir” diye yorumlamıştı.

Erdoğan, Elon Musk ile 16 Aralık 2021 günü bir videokonferans görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede, “Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de” ele alınmıştı.

(Bu arada sahi ne oldu TOGG üretimi? Seçim geçince TOGG üretimi durdu mu? Ya Karadeniz’den pompalandığı açıklanan doğal gaz ne durumda? Gabar’daki kuyulardan artık petrol fışkırmıyor mu? Haberler kesildi de...)

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Ben bu vesileyle asıl olarak sivrisinek yetiştiricisi ve gen transferi sıvılarının önderi Bill Gates’ten sonra, Elon Musk’ın da Meloni ile görüşmesinde doğum oranları konusunu ele almasına dikkat çekmek istiyorum.

İstanbul sınırları içinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü ofisine, devlet içinde devlet olma yetkisi tanınmış ve Sağlık Bakanlığı görevi sırasında pandemi koordinatörlüğü yapan Fahrettin Koca, görevine yeniden atanmışken, küresel elitlerin dünyadaki insan ve büyükbaş hayvan nüfusundaki artışı durdurmak hatta azaltmak çalışmalarını da yakından takip etmek gerekiyor.

Bu konudaki bütün tartışmaları, bu sütunda ve “Karekodlu Vatandaş” adlı kitabımda inceledim.

Zaman bizi haklı çıkardı ama önemli olan sürecin devam edip etmeyeceği...

Fahrettin Koca, yeniden bakan olduktan sonra halkı, mantar zehirlenmelerine karşı uyardı! Gen transferi ile birlikte Grafen Oksit zehirlenmesi, genç yaşta kalp krizleri ve pıhtı atma vakaları konularında ise tek bir açıklaması yok! Onun da derisi zırhlı olmalı! Almanya’da bu işin sorumluları yargılanmaya başlandı oysa...