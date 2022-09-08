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Dila Tarkan oğluna kavuştuğu anları paylaştı! Bebeğine verdiği ismi duyanlar şaştı kaldı

Yaz tatili için eşiyle birlikte Yunan adalarına giden Dila Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye dönmüştü. 27 Ağustos’ta doğum yapan ve bir erkek bebek dünyaya getiren Tarkan, oğluna kavuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyetik güzel oğluna verdiği ismi de açıkladı. 

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:18
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Dila Tarkan doğum fotoğraflarını paylaştı

Dila Tarkan oğluna kavuştuğu anları paylaştı! Bebeğine verdiği ismi duyanlar şaştı kaldı
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Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, 2019’dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer’den şubatta Miami’de evlilik teklifi almış, martta Yunanistan’da mutluluğa imza atmıştı. 

Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan 27 Ağustos'ta oğlunu dünyaya getirmişti. 

İlk kez anne olan Dila Tarkan, bebeğinin fotoğraflarını paylaştı. 

Bebeği ile ilk karşılaşmasının yer aldığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer çiftinin çocuklarına verdiği isim de belli oldu. Tarkan, bebeğinin isminin 'Luca Kartal' olduğunu açıkladı.
 

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