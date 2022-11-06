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Zonguldak'ta 3 katlı apartmanda yangın paniği

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın sonra polis kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 09:00
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Zonguldak’ta bir apartmanda yangın paniği

Zonguldak'ta 3 katlı apartmanda yangın paniği
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İHA'nın haberine göre; Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi üçkatlar mevkiindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle köylerine giden Hasan Erdoğan (46) ve ailesinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, ev sahibi Hasan Erdoğan’ın ve ailesi köyde bulundukları sırada evde çıkan yangının kundaklama ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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