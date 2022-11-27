27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Zonguldak'ta sağanak ve fırtına balık fiyatlarını vurdu

Zonguldak'ta sağanak ve fırtına balık fiyatlarını vurdu

Zonguldak'ta sağanak ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize fazla açılamaması, tezgahlarda fiyatların artmasına neden oldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:30
Takip Et

Zonguldak'ta sağanak ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize fazla açılamaması tezgahlarda fiyatları yükseltti

Zonguldak'ta sağanak ve fırtına balık fiyatlarını vurdu
+
Aa
-

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılmakta güçlük çeken balıkçılar, bugünlerde az miktarda balık avlayarak limana dönüyor.

Avcılığının düşmesi nedeniyle bazı balıkların fiyatlarında artış yaşandı. Buna göre, çinekopun kilosu 50 liradan 100'e, istavritin 70 liradan 80'e, zargananın 50 liradan 70'e çıktı. Ayrıca, 3'ü 100 liradan satışa sunulan palamudun adet fiyatı 60 lira oldu.

Kilogramı 25 liradan satılan hamsi ile 50 liradan alıcı bulan mezgitin fiyatı ise değişmedi.

Kentte 35 yıldır balıkçılık yapan Hasan Santur (59) rüzgar ve fırtına nedeniyle gemi ve kayıkların avlanmaya çıkamadığını, bunun da balık fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
2
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
3
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
4
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
5
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
6
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
7
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
﻿Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu
﻿Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu
﻿Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu
﻿Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
﻿Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
﻿Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
﻿Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi
﻿Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi
﻿Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.