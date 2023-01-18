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Zonguldak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:58
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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Çarşı istikametinden Meydanbaşı Caddesi'ne seyir halinde olan Tayfun B. (30) idaresindeki 06 ENB 33 plakalı Tofaş marka araç ile, Meydanbaşı Caddesi'nden çarşı istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 67 LD 414 plakalı Land Rover marka araç kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve 112 ekiplerine olay yerine geldi. Kazada Tayfun B. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ardından yaralıyı ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

(Kaynak: İHA)

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