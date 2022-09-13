Estetik cerrahi uzmanları sağlık turistlerini ciddi uyardı

Son dönemde dünyanın estetik merkezi haline gelen ülkemiz, plastik cerrahi alanında zirveye Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nin konuya dair yayımladığı son rapora göre Türkiye, dünyada en çok estetik işlem yapılan beşinci ülke olarak konumlanıyor. İşlemlerde başı çeken burun ameliyatında dünya ikincisi olan ülkemiz, botoks operasyonlarında da üçüncü sırada yer alıyor. En çok yapılan plastik cerrahi işlemlerinin devamında da popo ve meme estetiği geliyor.

Ülkemize gelen medikal estetik turistlerinin ülkelerine hayal ettikleri görünümle dönmelerinin, Türkiye’nin sağlık turizmindeki imajının gün geçtikte güçlendiğini belirten Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Balta konuyu şu sözlerle açıklık getirdi:



“Ülkemizdeki estetik cerrahi kliniklerinin, son teknoloji medikal tedavi tekniklerinden yararlanarak ve hastaların önceliklerini esas alarak sunduğu çözümler, dünya çapındaki büyüme ivmemizi hızlandırıyor. Ülkelerine tatmin edici sonuçlarla dönenler, başka bir operasyon söz konusu olduğunda aynı doktorlarla devam etmek istiyor, onları çevrelerine de tavsiye ediyor.”

OLANAKLAR SAĞLIK TURİSTLERİNİ CEZBEDİYOR

Estetik yaptırmak için gelen turistlerin tedavi süreçlerinde birçok unsuru detaylı bir şekilde değerlendirdiklerinin altını çizen Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Balta, “Plastik cerrahi alanındaki başarılarımıza her geçen gün bir yenisi eklenirken, kliniğimizde sunduğumuz diğer fırsatlar da ziyaretçileri cezbediyor. Örneğin hem yurt içi hem de yurt dışı estetik cerrahi kliniklerine göre daha makul fiyatlarla işlem yapmamız, bütçe fark etmeksizin birçok kişinin istediği görünüme kavuşmasını kolaylaştırıyor. Hastalarımıza gösterdiğimiz ayrıcalıkları bununla da sınırlı tutmuyoruz. Operasyon öncesi ve sonrasını da çok yakından takip ediyoruz” dedi.

“KÖTÜ DENEYİMLER, ÜLKE İMAJINI ZEDELİYOR”

Kliniklerini ziyaret eden hastaların gerek seyahat gerekse operasyon ve iyileşme sürecindeki konforlarına üst düzeyde özen gösterdiklerine dikkat çeken Op. Dr. Serkan Balta, "Şehir dışından ya da yurt dışından gelen tüm hastaları havalimanından alarak, ameliyat sonrasındaki yara bakımlarına kadar son derece profesyonel bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte görüyoruz ki kliniğimizdeki avantajlardan memnun kalan turistlerin birçoğu kendilerini çok şanslı hissediyor. Çünkü başvurdukları birçok klinikte yaşadıkları kötü deneyimler, önyargı edinmelerine yol açıyor ve ülkemizin imajını zedeliyor” diye konuştu.

ESTETİK CERRAHİYİ TİCARİ MENFAATE DÖNÜŞTÜRMEMİŞ HEKİMLER TERCİH EDİLMELİ

Farklı coğrafyalardan gelen hastaların birçok konuda kaygılandığını kaydeden Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Balta, “Sağlık turizmi, dünya genelinde ticari ranta dönüşmüş durumda. Bu yüzden işinde yetkin olmayan hekimlerin gerçekleştirdiği hatalı operasyonlar, yanlış teknik ve uygulamalar veya kalitesiz malzeme kullanımı hem hastaları hem de alanındaki başarılı hekimleri hayal kırıklığına uğratıyor. Hastaların uzman ve klinik seçiminden önce ayrıntılı bir araştırma yapması ve estetik cerrahiyi ticarete dönüştürmemiş hekimleri tercih etmesi önemli” dedi.

BAŞARISIZ ESTETİK AMELİYATLAR ÇOK RİSKLİ



Başarısız bir estetik operasyonun sağlık açısından risk barındırdığını aktaran Op. Dr. Serkan Balta, bu durumun zaman ve maddi kayıp da yarattığını belirterek sözlerini sürdürdü:



“Hastaların tedavi olmadan önce hekimlerin dijital kanallardaki hesaplarını kontrol etmeleri ve gerçek hastaların paylaştığı tedavi süreçlerini takip etmeleri önemli. Bu aşamada biz de araştırma sürecinde hastalara düşen yükü hafifletmek için dijital kanallarımızda hastalarımızın ameliyat sonrası görüşlerine ve hatta aylar sonraki görüntülerine bile yer veriyoruz. Bu sayede kliniğimize gelmeden önce bilgi sahibi olan hastalar, ülkelerine mutlu bir şekilde dönüyor.”