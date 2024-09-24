Zorba müdür açığa alınmış Hayırlı olsun, yolculuk nereye!

Geçtiğimiz haftalarda Bursa Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu’nda Okul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın, okuluna yeni atanan müdür yardımcısına mobbing uyguladığı haberi medyaya servis edilmişti.

Gerekçe neydi?

‘O okula tayin olan müdür yardımcısının, tayin istediği okul müdüründen icazet almayışı’

cumhuriyet.com.tr’nin haberine göre, Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, olayın detayını şöyle paylaşıyor:

‘(…) Söz konusu müdürün, okuluna ataması yapılan müdür yardımcısının telefonunu bir şekilde bulup onu telefonla aradığında WhatsApp mesajı ile; tayin istemeden önce neden kendisini arayıp sormadığını…

Okulda uyumlu bir kadrosunun olduğunu…

Yeni birini istemediğini…

Kendisiyle görüşmeden asla eski okulundan ilişik kesmemesi gerektiğini’ hatırlatmış.

Derviş Erdem:

Okul müdürünün, 6 Kasım 2023’te göreve başlayan müdür yardımcısına mobbing uygulamaya başladığını…

Açık açık arkadaşımıza orada olmasını istemediğini her fırsatta söyleyip, bunu belli edecek davranış ve eylemlerde bulunduğunu...

Daha ilk günlerde odasına çağırıp, kılık kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini…

Takıntılı biri olduğunu…

Birine taktı mı, pis taktığını ifade etmiştir.” açıklamasını yapmış.

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Anladığım kadarıyla -okullarda kılık kıyafet serbestliği bir kenara bırakılarak- öğrencilerin kılık-kıyafetlerine de karışabileceğini belirten okul müdürü:

“(…) Şort giyen öğrenciye de karışırız, başörtüsü takmayan öğrenciye de karışırız” demiş.

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İyi de o zaman neden kılık kıyafet serbest bırakıldı ki?

‘Erkek öğretmenler sakal bıraksınlar, bayan öğretmenler de türban takıp pardösü ile derse girsinler’ diye mi acaba?

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Ah sevgili müdürüm!

İnan bana, neden böyle yaptığınız konusunda sizi anlamak istiyorum ya, anlayamıyorum işte.

Videodaki davranış biçimine bakıyorum, orada siz, siz değilsiniz.

İnan bana değilsiniz.

Karşınızdaki de sizin müdür yardımcınız değil, sanki düşmanınız.

*

Bakın, Sayın Milli Eğitim Bakanı bile sizi ayıplamamış da sizin o kapıyı kırdırışınızın videosunu çeken müdür yardımcısını ayıplamış.

Vallahi pes doğrusu!

Bir Türk Milli Eğitim Bakanı nasıl böyle bir değerlendirme yapar?

Pes ki pes!

*

Ha şunu da söyleyeyim.

Daha öncekilerde olduğu gibi size de hiçbir şey olmayacak bilesiniz.

Biliyorsunuzdur tabi.

Bakın daha en başta yaptığınız davranışınızla ilgili eleştirilmemişsiniz bile.

Şanslısınız.

*

Siz belki de okuldaki görevinizden alınabilirsiniz, ancak inanın bana kim bilir İlçe Milli Eğitim Müdürü bile olabilirsiniz!

*

Niye öyle diyorum?

Hep öyle oldu da ondan.

Davranışınız o anlayışa göre takdire şayan demek ki?

*

Ne diyeyim, yolculuğunuzun sonu iyi gibi görünüyor ya, şimdiden hayırlı olsun müdürüm.

“Allah yardımcınız olsun” diyeceğim ya, inanın onu diyemiyorum işte.

*

Niye biliyor musunuz?

Çünkü o videoda izlediğim kadarıyla “Sizin O’na ihtiyacınız yok gibi davranmışsınız’ da ondan.