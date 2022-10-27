27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Okula başlama yaşı yine değişiyor

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:23
Takip Et

Zorunlu olacak. Okula başlama yaşı yine değişiyor

Okula başlama yaşı yine değişiyor
+
Aa
-

Haber3'te yer alan bilgilere göre, eğitim alanında gelecek yıl atılacak adımlar 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlendi. Buna göre atılması planlanan adımlar şöyle:

Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. İhtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

1500 EĞİTİM BİNASI GÜÇLENDİRİLECEK

Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. 

Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek. 1003 öğrenci pansiyonunda mevcut kapalı alanlar iyileştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı gibi faaliyetler için yeni alanlar oluşturulacak.

KAPALI KÖY OKULLARI EĞİTİME AÇILACAK

Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecek.  

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak. Coğrafi ve iklim şartları bakımından öğrencilerin taşınmasında güçlük çekilen yerlerde kapalı durumda bulunan köy okulları eğitim-öğretime açılacak.

İÇERİK ZENGİNLEŞTİRİLECEK 

Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak. 

Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak. 3. Dijital becerilerin artırılması amacıyla 20 yüz yüze eğitim düzenlenecek.

YABANCI DİLE ÖNEM

Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir. İngilizce dilini öğrenmek ve pekiştirmek için web ve mobil uygulaması hazırlanacak.

ÖZEL EĞİTİM İÇİN SEFERBERLİK

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecek. Özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama evi, 20 beceri uygulama alanı, özel eğitim meslek okullarına ise 20 meslek edinme atölyesi kurulacak.

Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri için yeni yaklaşımlar çerçevesinde 200.000 yönetici ve öğretmene eğitim verilecektir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatansever
27.10.2022 11:45
Önce bir öğretmenlere sorup, onların bu konudaki görüşlerini alsanız. Mesela tuvaletini kendisi yapamayan öğrenciler gibi konularda.  
 
mmt
27.10.2022 11:10
eğitimin geldiği durum ortada.yap bozdan bıktı millet.kaybedilen gençlik geri gelmiyor ne yazıkki  
 
Emin Cihan
27.10.2022 11:06
Neden 5 yaş. Doğar doğmaz alın siz de kurtulun biz de kurtulalım.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
1
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
2
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
4
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
5
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
6
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.