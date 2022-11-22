﻿Rusya ikinci seferberliğe hazırlanıyor iddiası

Gerashchenko, Rusya’nın ocak ayında 500 ile 700 bin rezerv kuvveti kapsayan ikinci seferberlik ilanına hazırlandığını söyledi. Gerashchenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya, ocak ayında ikinci seferberlik ilanına hazırlanıyor.

Plana göre 500 bin-700 bin rezerv kuvveti kapsayan taslak hazırlıyor. Daha önceki 300 bin kişi zaten öldürüldü, yaralandı ya da demoralize edildi. Rus halkı, yetkililer hakkında sessizce mutsuz olmaya başlıyor. Övülen ordularındaki kayıpları anlayamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

HALK SINIR KAPILARINA AKIN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayındaki ulusa sesleniş konuşmasında, kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurmuştu.

Seferberlik ilanı ülke halkında paniğe yol açmış, bölge halkı sınır kapılarına akın etmişti. Genç kesim ülkesini terk ederken, yaş ortalaması yüksek olan binlerce Rus ise orduya teslim oldu. Askerler orduya dahil edilerek eğitim almaya başlamıştı.