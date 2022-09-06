Suriyeliler Hatay sokaklarında yürüdü. Cenazeden Suriyeli güçlerin lideri de çıktı

Narlıca Mahallesi'nde daha önce tartışma yaşadığı kişilerce 3 Eylül'de bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne götürüldü. Burada gencin yakınlarının da katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Gencin cenazesi, daha sonra ailesinin yaşadığı Narlıca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat da katıldı.

Gencin naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek İdlib'e gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 2 şüpheli daha nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.