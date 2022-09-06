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  • Suriyeliler Hatay sokaklarında yürüdü. Cenazeden Suriyeli güçlerin lideri de çıktı

Suriyeliler Hatay sokaklarında yürüdü. Cenazeden Suriyeli güçlerin lideri de çıktı

Hatay’da taciz ettiği kadının oğlu ve akrabaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen Suriyeli gencin cenazesine Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat’ın da katıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 15:40
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 15:53
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Cenazeden Suriyeli güçlerin lideri de çıktı. Suriyeliler Hatay sokaklarında yürüdü

Suriyeliler Hatay sokaklarında yürüdü. Cenazeden Suriyeli güçlerin lideri de çıktı
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Narlıca Mahallesi'nde daha önce tartışma yaşadığı kişilerce 3 Eylül'de bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne götürüldü. Burada gencin yakınlarının da katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Gencin cenazesi, daha sonra ailesinin yaşadığı Narlıca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat da katıldı.

Gencin naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek İdlib'e gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 2 şüpheli daha nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

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Atatürk'den nefret eden zihniyet siyonizmin emrinde.
6.09.2022 16:40
Ne oyu ? Akp bunları oy için doldurmadı.Türkiyeyi İsrail 'e kazandırılmak isteyen ve Büyük İsrail projesinde Türkiye'yi karıştıran bir unsur olarak kullanılsın diye doldurdu.  
 
Sedat
6.09.2022 16:30
MHP ye oy verenler gelin biraz yorum yapında nasıl milliyetçisiniz anlayalım.  
 
Deli İbrahim
6.09.2022 16:22
Bu haberin videosu Filistin'de diye verilseydi inanacaktık dimi. Maalesef yer Hatay ama manzara orta doğu. Üstelik cenaze tacizcinin  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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