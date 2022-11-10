10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya Gazibel İnşaat 1 işçi alacak

Antalya Gazibel İnşaat, Şoför, 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:30
Takip Et

Antalya Gazibel İnşaat 1 işçi alacak

Antalya Gazibel İnşaat 1 işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un açıklamalarına göre; Antalya Gazibel İnşaat, Şoför, 1 İşçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 14 kasım 2022 olarak açıklandı. Başvuru Saatleri: 08:30-17:00


MÜRACAAT KOSULLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
(2-35 yaşını tamamlamış olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahküm olmamak..
4-Gorevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.
5- Başvuran adayın Gazipaşa ilçe sınırları içerisinde ikamet etme şartı.
6-Yapacağı işin niteliği gereği ve çalışma şartlarından dolayı başvuran cinsiyetinin erkek olma şartı.
7-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Betontransmikser Operatörlüğü mesleki eğitim sertifikasına sahip olmak.


GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi
2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 Adet Resim
3-Adli Sicil Kaydı
4-Sağlık Raporu
5-Nüfus Kaydı
6-Ikametgah Belgesi

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
2
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
4
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
5
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
6
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.