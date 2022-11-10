Antalya Gazibel İnşaat 1 işçi alacak

İŞKUR'un açıklamalarına göre; Antalya Gazibel İnşaat, Şoför, 1 İşçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 14 kasım 2022 olarak açıklandı. Başvuru Saatleri: 08:30-17:00



MÜRACAAT KOSULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

(2-35 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahküm olmamak..

4-Gorevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

5- Başvuran adayın Gazipaşa ilçe sınırları içerisinde ikamet etme şartı.

6-Yapacağı işin niteliği gereği ve çalışma şartlarından dolayı başvuran cinsiyetinin erkek olma şartı.

7-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Betontransmikser Operatörlüğü mesleki eğitim sertifikasına sahip olmak.



GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 Adet Resim

3-Adli Sicil Kaydı

4-Sağlık Raporu

5-Nüfus Kaydı

6-Ikametgah Belgesi