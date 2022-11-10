Antalya Gazibel İnşaat 1 işçi alacak

İŞKUR'un açıklamalarına göre; Antalya Gazibel İnşaat, Şoför, 1 İşçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 14 kasım 2022 olarak açıklandı. Başvuru Saatleri: 08:30-17:00
MÜRACAAT KOSULLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
(2-35 yaşını tamamlamış olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahküm olmamak..
4-Gorevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.
5- Başvuran adayın Gazipaşa ilçe sınırları içerisinde ikamet etme şartı.
6-Yapacağı işin niteliği gereği ve çalışma şartlarından dolayı başvuran cinsiyetinin erkek olma şartı.
7-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Betontransmikser Operatörlüğü mesleki eğitim sertifikasına sahip olmak.
GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi
2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 Adet Resim
3-Adli Sicil Kaydı
4-Sağlık Raporu
5-Nüfus Kaydı
6-Ikametgah Belgesi
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