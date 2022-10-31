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Bakan Nebati yine döktürdü. ''Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde''

Nureddin Nebati, ekonomiye yaptığı değerlendirmelerde "Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı, şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar, Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde" dedi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:45
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Bakan Nebati yine döktürdü''Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde''

Bakan Nebati yine döktürdü. ''Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde''
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansın Geleceği zirvesinde konuştu.Nebati, "Krizler yenmek içindir, bitmek içindir" diyerek "zamanın ruhuna" göre hareket etme çağrısı yaptı

Bakan  Nebati, ekonomiyle ilgili yaptığı değerlendirmede büyük konuştu. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı, şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar, Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde" dedi.

Riskleri dikkat çeken Nebati, "Küresel ölçekte zorlu bir dönemde geçtiğimizin hepimiz farkındayız, öte yandan ülkemiz açısından yepyeni fırsatlar barındırdığının da çok net bir şekilde farkındayız. Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Selektif kredi politikasını istikrarlı bir şekilde uyguladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı, "2022 yılında selektif kredi anlayışıyla, hazine destekli KGF Kefalet Sistemi'nde 111.3 milyar TL kredi hacmi oluşturmuş durumdayız" diye konuştu.
Nebati, "zamanın ruhuna" uyun çağrısı yaparak "Krizler yenmek içindir, bitmek içindir. Krizler her alanda ortaya çıkar ama biter" değerlendirmesini yaptı.
Nebati'nin açıklamalarında ön plana çıkan demeçler şunlar:
"İlerleyen dönmede de vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm mücadeleleri tereddüt etmeden vermeye devam edeceğiz"
"Milli kartımız Troy'un kullanımını yaygınlaştıracağız"
"Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi"

 

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